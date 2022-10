Seul | 59 morti e 150 feriti durante festa di Halloween | decine di persone in arresto cardiaco nella calca

Decine di teli blu, sotto i quali si intravedono teste e gambe. Il sabato sera disi è trasformato in una tragedia e ora si temono decine dia causa di una gigantesca e improvvisa calca. Itaewon, uno dei quartieri più noti per la vita notturna della capitale della Corea ...Sono almeno 59 ie 150 i feriti aper la calca creatasi in una festa per Halloween: lo riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap che cita le autorità. .Almeno 59 persone sono morte sabato a Seul, dopo che migliaia di persone hanno affollato le strade di un distretto della capitale sudcoreana per Halloween, stando ai vigili del fuoco. Un altro ...Sono immagini drammatiche quelle che arrivano da Seul, la capitale della Corea del Sud, dove almeno 59 persone hanno perso la vita nel corso dei festeggiamenti per Halloween. Decine ...