Serena Enardu e Pago | ufficiale il ritorno di fiamma | “Volevo tutelare una situazione”

Leggi su diredonna

(Di sabato 29 ottobre 2022)sono stati protagonisti di un lungo tira e molla, ma non sembrano in grado di stare a lungo lontani l’uno dall’altra. I due, infatti, hanno deciso di riprovarci, convinti che un rapporto come il loro meriti una nuova occasione. L’ex tronista di Uomini e donne e il cantante si erano lasciati in diretta a Temptation Island Vip, per poi decidere di tornare insieme al Grande Fratello Vip, esperienza che aveva fatto inizialmente lui, mentre lei si era unita ai concorrenti solo a reality in corso. Vi raccomandiamo... "Uomini e Donne":diffidata da Giovanni Conversano Latra loro sembra essere evidentemente cambiata, come ha spiegato la sarda nel suo intervento a CasaPipol, dove ha ...