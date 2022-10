Seoul | tragedia alla festa di Halloween | centinaia di persone travolte dalla calca | almeno 146 morti accertati «ma il conto potrebbe salire» – I video

Leggi su open.online

(Di sabato 29 ottobre 2022)146sono morte e 150sono rimaste ferite dopo essere rimaste schiacciate dcreatasi in una piccola via del quartiere Itaewon di, in Corea del Sud, durante i festeggiamenti di. A riportare il bilancio provvisorio dellasono i Vigili del fuoco della capitale sudcoreana. Secondo quanto riportato dalle unità di soccorso,81sono finite in arresto cardiaco. Secondo quanto riferito dal capo dei vigili del fuoco sono state inviate in totale 848 unità di soccorso, di cui 364 vigili del fuoco e 400 agenti di polizia. La polizia ha invece comunicato che decine disono stati soccorse dopo essere finite in arresto cardiaco, e sono ...