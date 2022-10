Seoul | disastro di Halloween a Itaewon

(Di sabato 29 ottobre 2022) Quella che doveva essere la tradizionale festa diper le strade di, uno dei quartieri della movida diin Corea del Sud, si è trasformato in una tragedia. Circa 50 persone sono state sottoposte a rianimazione cardiopolmonare dopo aver subito un arresto cardiaco in apparente connessione con una festa di, hanno dichiarato i vigili del fuoco che hanno sottolineato di aver ricevuto "almeno 81 chiamate da persone diche dicevano di avere difficoltà a respirare". Le autorità stimano che ci siano circa 100 persone coinvolte, compresi i feriti, ma il numero esatto delle vittime non è noto. Il presidente Yoon Suk-yeol ha ordinato ai funzionari di prestare rapidamente i primi soccorsi e curare le persone. Contemporaneamente, il primo ministro Han Duck-soo ha dato ...

Seul: così il sabato di festa nel primo evento post Covid si è trasformato in tragedia