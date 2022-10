Scienza | dal Cnr la fotosintesi artificiale che cattura energia solare

(Di sabato 29 ottobre 2022) Un lavoro di ricerca pubblicato su Nature Catalysis indaga alcuni aspetti fondamentali di una tecnologia per immagazzinare in combustibili l’ricavata da fonti rinnovabili, permettendone lo stoccaggio e il successivo utilizzo: la prima applicazione riguarda l’uso dell’per produrre idrogeno dall’acqua. Lo studio e’ svolto dall’Istituto officina dei materiali del Consiglio nazionale delle ricerche di Trieste (Cnr-Iom) in collaborazione con il Fritz Haber Institute della Max Planck Society. Il processo di elettrolisi e’ un processo elettrochimico in due fasi, da una parte si produce l’idrogeno, e dall’altra l’ossigeno; questa seconda fase e’ stata quella che i ricercatori di Cnr-Iom e Friz Haber Insitute hanno studiato. Si tratta infatti della fase piu’ critica del processo, tale da ostacolare l’impiego su larga ...

