Scheda tecnica | Le elezioni di mezzo mandato negli USA

(Di sabato 29 ottobre 2022) di Tony Quattrone LeUSA del prossimo 8 novembre vedranno il rinnovo di un terzo del Senato e di tutta la Camera. Saranno in gara anche 36 cariche di Governatore dei 50 Stati che compongono l’Unione e le cariche di Governatore di tre Territori sotto giurisdizione USA (Guam, le Isole Marianne Settentrionali, e le Isole Vergini americane). Attualmente, il Senato americano è composto da 48 senatori democratici a cui si aggiungono 2 indipendenti che votano regolarmente con i democratici, contro 50 repubblicani per un totale di 100. La Vice Presidente Kamala Harris funge da Presidente del Senato e, quando una votazione porta al pareggio, il suo voto aggiuntivo concede ai democratici la maggioranza. Ogni Stato esprime 2 Senatori indipendentemente dal numero di residenti. Pertanto, uno Stato popoloso come la California, con 39 milioni di abitanti, e uno meno ...