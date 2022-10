Scenata di gelosia di Antonella a Edoardo | la Casa si divide tra chi sostiene lei e chi difende lui VIDEO

(Di sabato 29 ottobre 2022)diFiordelisi versoDonnamaria Oggi nelladel Grande Fratello i vipponi hanno fatto un allenamento aerobico guidato da Carolina Marconi. E ad un certo puntoDonnamaria, osservando “l’insegnante”, le ha fatto una battuta per via delle movenze che aveva. Le ha infatti detto “Carolina calmati che mi fai arrapare”. Questa L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella 2000

... non ha fatto mistero di esserci rimasta assai male per il fatto di non aver incassato l'appoggio di Alberto De Pisis , che giorni fa ha fatto unadiad Edoardo: Poco dopo si è recata ...'Quella di Ida è unadi! Quando esco dallo studio voglio parlare con uno psicologo' , afferma invece Tina. A chiudere il tutto ci pensa la De Filippi , che senza trascinare la cosa ... Antonella Fiordelisi fa una scenata di gelosia a Edoardo (VIDEO) Dopo una frase di Edoardo Donnamaria a Carolina, Antonella Fiordelisi si è arrabbiata e ha fatto una scenata di gelosia.Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...