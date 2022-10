Sassuolo | Dionisi | “Abbiamo creato occasioni importanti nonostante il risultato”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl tecnico delDavideha analizzato il match contro il Napoli nel post partita a DAZN. “Che partita è stata? Non è facile parlare di una partita persa 0-4 dove haitante, ma ha meritato chi ha vinto. Nonmeritato di finire in 10, mi dispiace perché almeno volevamo finire in 11 la gara. Peccato perché nel primo tempoavuto vutoper rimanere in partita, poi sul 4-0mandato in porta Osimhen, poi finire in 10 rischia di condizionare anche la prossima partita”. Osimhen: “Chi non soffre l’attacco della profondità di Osimhen in Serie A TIM, stiamo parlando di un campione. L’idea era quella di non andare a prenderli alti per non conocedere la profondità a ...