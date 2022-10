Sapiens – Un solo pianeta | le anticipazioni sulla puntata di oggi | 29 ottobre

(Di sabato 29 ottobre 2022) 2022 Stasera, sabato 292022, alle ore 21.45 su Rai 3 va in onda– Un, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. A bordo della nave rompighiaccio Laura Bassi alla scoperta del Polo Sud, il continente ghiacciato ai confini della Terra, per cercare di capire come è cambiato il clima dell’Antartide dal tempo dei dinosauri ai giorni nostri. Cento milioni di anni fa, quello chechiamiamo Polo Sud era ricoperto da enormi ed estese foreste popolate da colossali sauropodi, mentreè quasi del tutto privo di forme di vita animale e vegetale. Nel periodo Cretaceo l’Antartide era il mondo perduto dei dinosauri, giganteschi rettili preistorici che riuscivano a sopravvivere ai 4 mesi di lunga notte antartica. Come ...

... Ballando con le Stelle (celebrity talent show), in onda dalle 20.35 su Rai 1 Blue Bloods (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2- Unpianeta (programma divulgativo), in onda dalle ...ATTUALITA' Su Rai Tre dalle 21.45- Unpianeta. Mario Tozzi e le sue incursioni nel passato nel presente e nel futuro della vita dei. Un racconto che porterà gli spettatori a ...Stasera in tv, sabato 29 ottobre 2022 , un'altra puntata di Sapiens - Un solo pianeta in onda su Rai3 dalle ore 21,45. Stavolta il programma ...Sapiens Un Solo pianeta il tema della puntata di sabato 29 ottobre di che parla la trasmissione di Mario Tozzi su Rai 3 ...