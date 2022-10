Sant’Anastasia | smontano auto rubata ma il gps li tradisce | 2 arresti

(Di sabato 29 ottobre 2022) A, due uomini già noti alle forze dell’ordine sono stati sorpresi mentre erano intenti a smontare una Jeep Compassin un capannone. Il segnale del gps localizzava l’in Via Archi augustei, nella città di. Era statail giorno stesso in un comune dell’hinterland napoletano. I carabinieri della stazione locale hanno

Reportweb

auto rubata ma il gps li tradisce. Due persone arrestate dai carabinieri. Il segnale del gps localizzava l'auto in Via Archi augustei, nella città di. Era stata ...auto rubata ma il gps li tradisce. Due persone arrestate dai carabinieri. Il segnale del gps localizzava l'auto in Via Archi augustei, nella città di. Era stata ... Sant'Anastasia - Smontano auto rubata ma il gps li tradisce. Due persone arrestate dai Carabinieri