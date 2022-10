Santa Maria Capua Vetere | le indicazioni per il giorno dei defunti

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune dicomunica leper le celebrazioni dei. Martedì 1 novembre è prevista, alle ore 15.30 nel viale principale del cimitero nuovo, la Messa Solenne che sarà officiata da Sua Eccellenza Mons. Salvatore Visco, riprendendo quindi una tradizione che mancava dal 2019. Inoltre, il cimitero resterà aperto anche il pomeriggio di domenica 30 ottobre, quindi con gli stessi orari dei giorni feriali: dalle 7.30 alle 18.00. Infine, l’Amministrazione Mirra con l’assessore Simonelli e il Comando di Polizia municipale ha attivato il servizio navetta per facilitare la visita dei cittadini ai loro cari e razionalizzare l’afflusso al cimitero. A tal proposito sono state attivate due linee (Linea 1 e Linea 2) operative nei ...

