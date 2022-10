Sangiuliano al Mann di Napoli | Questo è il museo archeologico più importante al mondo

(Di sabato 29 ottobre 2022) (Agenzia Vista), 28 ottobre 2022 "Quando noi vogliamo concepire la nozione di che cos'è l'Occidente e l'occidentalismo dobbiamo venire qua. Il valore della libertà e dell'Occidente lo si comprende qui. Noi siamo quello che siamo per la storia che ci portiamo alle spalle eè il piùdel, non esistono rivali"; le parole del ministro della CulturaalNazionale di. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

