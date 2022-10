Sallusti punzecchia la Gruber | “La Meloni si fa chiamare presidente per far arrabbiare te…” video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 29 ottobre 2022) Alessandroha una dote rara, di questi tempi: riesce a far sorridere Lilli, di pessimo umore dal 25 settembre, anche con ironia cattiva su vicende politiche. Come ieri sera, quando a “Otto e mezzo”, il direttore di Libero ha così risposto alla solita domanda acida dellasulla, stavolta a proposito della decisione di farsiile non ladel Consiglio. “Secondo me Giorgialo fa per due motivi. Il primo è che l’unica donna con le palle in quel mondo lì e quindi usa il maschile. Il secondo motivo è che, secondo me,vuole farte, Lilli, non vedo un altro motivo”. La conduttrice sorride amaro: “Ma io non mi arrabbio manco per niente, seguo ...