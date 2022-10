Sallusti a Gruber | “Meloni si fa chiamare ‘signor presidente’ perché ha le palle e vuole farti arrabbiare” “Io seguo le regole grammaticali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) Botta e risposta scherzoso a “Otto e mezzo” (La7) tra Lilli Guber e il direttore di Libero, Alessandro, sulla polemica scatenata dalla diffusione di una circolare interna, firmata dal segretario generale della presidenza del Consiglio Carlo Deodato e inviata a tutti i ministri del nuovo governo di centrodestra per invitarli a usare l’appellativo ‘il Signor presidente del Consiglio’ in riferimento a Giorgia. L’immunologa Antonella Viola ironizza: “Non credo che Giorgiaabbia problemi a dire “la colf” se si tratta di una donna. Se è un uomo, lo chiamerà “il colf”. Allo stesso modo, non vedodovremmo dire “il premier”. A me sembra italiano”.commenta: “Secondo me, Giorgialo fa per due motivi. Il primo è che, avendo le, ...