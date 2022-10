Il Sole 24 ORE

Sprint per i circa 38 posti a disposizione. La maggior parte andrà a Fratelli d'Italia, ma il partito di Berlusconi scalpita Una quadra, fanno sapere dal centrodestra, si è trovata sulla ...... e ancor più sullo scontro personale e sulla battaglia 'digitale' sui social network, è Lula ad avere in mano nelle ultime ore più risorse da spendere per il. Nelle ultime settimane ... Rush finale per i sottosegretari, Meloni vuole chiudere il 31 ottobre (ma Forza Italia scalpita) Sprint per i circa 38 posti a disposizione. La maggior parte andrà a Fratelli d’Italia, ma il partito di Berlusconi scalpita ...A 24 ore dalle elezioni presidenziali in Brasile, il candidato della sinistra, Luiz Inacio ‘Lula’ da Silva, continua a essere favorito sul presidente uscente, Jair Bolsonaro. I sondaggi realizzati nel ...