Rugby | in Coppa del Mondo l’Italia Femminile travolta dalla Francia

(Di sabato 29 ottobre 2022) Whangarei –conclude la propria avventura iridata neozelandese. Finisce dove era iniziata, a Whangarei, con le Azzurre fermate per 39-3 nei quarti di finale da unache per ottanta minuti ha macinato gioco, costringendo quasi costantemente Giordano e compagne nella propria metà campo e mantenendo sin dal calcio d’inizio il controllo del match, colpendo a freddodopo appena due minuti di gioco con l’ala Grisez. Un punteggio che rispecchia la superiorità numerica delle francesi, ma che non fa dimenticare lo splendido percorso e lo storico traguardo della qualificazione ai quarti di finale raggiunto daldi Andrea Di Giandomenico, primo allenatore a traghettare una Squadra Nazionale FIR alle fasi ad eliminazione diretta di unaWorld ...

L'Italia viene battuta dalla Francia per 3 - 39 nel match valido per i quarti di finale delladel Mondo difemminile, giocato all'alba italiana in Nuova Zelanda, e, viene così eliminata dalla rassegna iridata, mentre le transalpine guadagnano l'accesso alle semifinali ed il pass ...Così il ct dell'Italrugby femminile Andrea Di Giandomenico dopo la sconfitta per 39 - 3 contro la Francia nei quarti di finale delladel Mondo in Nuova Zelanda. "Mi auguro che nel Movimento ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...(Reuters) – La Francia giocherà le padrone di casa e i campioni in carica della Nuova Zelanda o del Galles nella semifinale della Coppa ...