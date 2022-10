Rugby femminile | il sogno dell’Italia si infrange contro la Francia | azzurre fuori ai quarti dei Mondiali

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022) All’alba italiana il cielo della Nuova Zelanda si tinge di bleu e si spezza ilazzurro: al Northland Events Centre di Whangarei, nel primo indeidi finale della Coppa del Mondo di, labatte l’Italia per 39-3, passando alle semifinali e qualificandosi al torneo iridato del 2025. Punteggio fin troppo severo per le, in partita per un’ora di gioco e poi sopraffatte dopo aver giocato praticamente metà ripresa in 1415. Il risultato odierno non cancella lo splendido torneo delle, che per la prima volta nella storia hanno centrato l’accesso ai play-off per il titolo iridato. Nel primo tempo lainizia di gran carriera giocando subito a ridosso dei ...