Royal Family | esplode lo scandalo su Kate | “Non era abbastanza nobile!”

Leggi su direttanews

(Di sabato 29 ottobre 2022) Spunta un nuovo retroscena sulladopo la dipartita della reggente: emergono gli altarini traMiddleton e Camilla Parker Bowles.Middleton (fonte web)La famiglia reale più chiacchierata del web continua ad appassionare e a dividere i fan di tutto il mondo nonostante, o proprio in virtù, della dipartita della Regina Madre. Dopo i solenni funerali di Elisabetta II, infatti, lasta cercando un nuovo assetto, anche agli occhi dell’opinione pubblica. A partire da Carlo, che sta prendendo confidenza con pennini e calamai, sino a Camilla, che ha abbandonato il consorte per concedersi un vacanza olistica in India al riparo dai paparazzi. Nelle ultime ore un rumor incontrollabile sta percorrendo i principali ...