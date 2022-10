Ron Galella | il fotografo delle Stelle

(Di sabato 29 ottobre 2022) La gestualità accompagna il racconto, enfatizzando espressioni spontanee o magari consapevoli. Nelle fotografie di Ron (Ronald Edward)(Bronx, New York 1931 – Montville, New Jersey 2022) esposte in occasione L'articolo proviene da il manifesto.

- A Conegliano, in quel di Palazzo Sarcinelli, c'è la mostra ' Paparazzo Superstar ' del noto fotografo. Si tratta della prima retrospettiva al mondo (da oltre 180 foto) sul grande ...- A Conegliano, in quel di Palazzo Sarcinelli, c'è la mostra ' Paparazzo Superstar ' del noto fotografo. Si tratta della prima retrospettiva al mondo (da oltre 180 foto) sul grande ...A Conegliano Veneto vanno in mostra gli scatti del più grande paparazzo di sempre: l’americano Ron Galella. Che diventò famoso quasi come ...