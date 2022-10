Roma tra bottiglie di birra | scatoloni e monopattini abbandonati | il degrado della pista ciclabile di Marconi

Corriere dello Sport

Il presidente dell'Ucraina in guerra, Volodymyr Zelensky, ha parlato ieri per la prima volta al telefono con la presidente del Consiglio italiano: "Mi sono congratulato con Giorgia Meloni per la ...... passeggiata acon la figlia Anna A MIAMI Victoria e David Beckham si godono una giornata ... da cui ha avuto i figli Marco, Marianna e Serena) era in campo e leiil pubblico con alcuni amici ... Party Faraonico per El Shaarawy: presente tutta la Roma tra jazz e lacrime Potrebbe essere una virtuosa pista ciclabile quella che collega il Ponte di Marconi al quartiere di Testaccio, ma invece è l’ennesima fotografia dell’immenso degrado che purtroppo attanaglia Roma. Non ...Meloni e il suo governo guardano avanti superando l’aggressione cinica, violenta, personale. Attendendo nuovi adepti: il salto della quaglia all'italiana ...