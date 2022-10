Roma | prima litigano | poi lo accoltella in faccia | grave 52enne

(Di sabato 29 ottobre 2022) Stava facendo una passeggiata in piazzale Morelli, ieri sera, quando ha incontrato un uomo che camminava anche lui in compagnia di un cane. Non si sa per quale motivo i due hanno iniziato a discutere. Uno scambio di vedute acceso che si è trasformato in un’aggressione, l’uomo con il cane ha sfoderato un coltello e ha colpito inl’altro. In breve sono arrivati sul posto i Carabinieri del Radiomobile e della Compagnia dell’Eur che hanno prestato soccorso al ferito trasportato in codice rosso al San Camillo. Mentre dell’altro non vi erano più tracce. Le indagini sull’aggressore Dalle indagini degli uomini dell’Arma è risultato che la lite è scaturita da futili motivi. Non si sa per quale ragione una discussione sia finita in una tragica aggressione. Ma i militari stanno svolgendo indagini per identificare l’aggressore e stabilire l’esatta dinamica dei fatti. La ...

RomaToday

... venerdì 4 novembre 2022 si terranno ale audizioni dal vivo per Sanremo Giovani . La ... che andrà in onda venerdì 16 dicembre inserata su Rai1, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. ...Film Stasera in TV di Oggi Sabato 29 Ottobre 2022 . Tra quelli in onda oggi inserata sui canali TV in chiaro: Rambo: Last Blood, Survive the Night, La ballerina del Bolshoi,...ore 11 , il ... Le migliori carbonare d'Italia sono tutte a Roma: prima in classifica una donna Stava facendo una passeggiata in piazzale Morelli, ieri sera, quando ha incontrato un uomo che camminava anche lui in compagnia di un cane. Non si sa per quale motivo i due hanno iniziato a discutere.«La più grande forma di disonestà è imbrogliare sui sentimenti della gente». Parola di Massimo Moratti, ex patron dell’Inter, nell’intervista ...