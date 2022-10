Roberto Benigni | i migliori film di un artista imprevedibile

(Di sabato 29 ottobre 2022) In occasione dei 70 anni compiuti giovedì da, riscopriamo ida regista e interprete dell'toscano, da Non ci resta che piangere a La vita è bella. Un attore poliedrico, un comico straordinario, ma anche regista e sceneggiatore:è uno dei punti di riferimento dello spettacolo italiano. Nato a Castiglion Fiorentino (Arezzo) il 27 ottobre del 1952,è stato protagonista di una carriera per molti versi unica, che lo ha coinvolto in numerosi ambiti. Ha fatto teatro prima di esordire sul grande schermo, diretto da Bernardo Bertolucci; ha poi raccolto numerosi successi televisivi, prima di dedicarsi completamente al cinema; infine, è tornato sul palcoscenico con Tutto Dante, delle rappresentazioni ...

Un attore poliedrico, un comico straordinario, ma anche regista e sceneggiatore:è uno dei punti di riferimento dello spettacolo italiano. Nato a Castiglion Fiorentino (Arezzo) il 27 ottobre del 1952,è stato protagonista di una carriera per molti versi ...È quello che, in occasione dei suoi 70 anni " Blob propone " con una puntata speciale tutta suldegli anni 70, in onda sabato 29 ottobre alle 20 su Rai3 . Nel folle montaggio, c'è un ...In occasione dei 70 anni compiuti giovedì da Roberto Benigni , riscopriamo i migliori film da regista e interprete dell'artista toscano, da Non ci resta che piangere a La vita è bella.Roberto Benigni ha voluto ringraziare personalmente gli abitanti del suo paese natale, Castiglion Fiorentino, per gli auguri ricevuti nel giorno del ...