Rivoluzione Twitter Musk prende il timone ' Ora il social è libero' Esultano Trump e Putin

L'Unione europea avverte: dovrete seguire le nostre regole. Tra i soci di mister Tesla nell'operazione c'è anche ...In verità, la "fascista" non è stata una "vera"dato che si è mantenuta la ... Giorgio Giannini Condividi su: Facebook WhatsappEmailL’Unione europea avverte: dovrete seguire le nostre regole. Tra i soci di mister Tesla nell’operazione c’è anche Unipol ...E quindi Elon Musk ha comprato Twitter: 6 mesi dopo esserne diventato azionista con una mossa a sorpresa; 5 mesi dopo aver annunciato di voler comprare tutta l’azienda “ma non per farci dei soldi”; 10 ...