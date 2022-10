RISULTATI | NJPW Rumble on 44th Street

(Di sabato 29 ottobre 2022) Dopo il ricco antipasto di ieri sera, questa notte a New York è andato in scenaon, in palio c’erano diversi titoli minori della compagnia, soprattutto relativi aStrong. A sorpresa i Motor City Machine Guns hanno vinto contro gli Aussie Open, diventando i nuovi campioni tag team di NJWP Strong. Allo stesso tempo Fred Fosser si è confermato campione resistendo all’assalto di Gresham. C’era in palio anche il titolo SWA, con Mayu Iwatani che è rimasta campionessa. Il main event era l’attesa sfida tag team tra il campione Jay White e Juice Robinson contro la strana coppia composta da Okada e Kingston. I due del Bullet Club l’hanno spuntata. Kickoff Kylie Rae e Tiara James battono Mina Shirakawa e Waka Tsukiyamaon...

The Shield Of Wrestling

di Forbidden Door Trios Tag Team Match : "The Wizard" Chris Jericho, Sammy Guevara (... purtroppo non è stato possibile vedere AEW x" Forbidden Door né su SKY PRIMAFILA né in ...La gimmick negli anni Nel 1984 lacedette la gimmick (cioè il personaggio da interpretare sul ... cercò il passaggio nella categoria pesi massimi con scarsi. Misawa come Tiger Mask II ... NJPW Rumble on 44th Street 2022 - Risultati dello show Ed eccoci nel breve recap di NJPW Rumble on 44th Street, l'ultimo show della New Japan Pro-Wrestling svoltosi negli USA.La New Japan Pro-Wrestling ha tenuto il suo evento Night Before Rumble on 44th Street la scorsa notte, 27 ottobre 2022 dal Palladium Times Square di New York City, New York. L'evento è andato in onda ...