(Di sabato 29 ottobre 2022) La liberalizzazione del Coronavirus piace a Roberto. Il leader di Forza Nuova su Twitterall’annuncio del ministero della Salute guidato da Orazio: «È la fine della farsa pandemica». E aggiunge che «Mattarella e Speranza rimangono gli unici epigoni di Green pass e vaccini, ma le responsabilità politiche coinvolgono tutti da destra a sinistra». Infine l’attacco all’ex premier: «Le mie 130 denunce arimangono in attesa di risposta». pic.twitter.com/pKR7ceJHI0— Roberto(@RobertoFN) October 29, 2022 su Open Leggi anche: Addio al bollettinoquotidiano, la conferma ufficiale del ministero: «Dati solo il venerdì» Liberalizzare il Coronavirus: cosa pensano i virologi della nuova direzione del governo sulla ...

Open

Di tanto dire, alla fin fine, solo il Reddito di Cittadinanza ha piantato undove serviva ... E qui, guarda il caso,la blockchain che per struttura intrinseca repelle dai tarocchi, dalle ...Di tanto dire, alla fin fine, solo il Reddito di Cittadinanza ha piantato undove serviva ... E qui, guarda il caso,la blockchain che per struttura intrinseca repelle dai tarocchi, dalle ... Rispunta Fiore. Il capo dell’ultradestra plaude alle mosse di Schillaci sul Covid e torna all’assalto di Draghi Per evitare di rispondere a questioni sulla crisi tecnica, di gioco e di gol, la Fiorentina si chiude a riccio ...