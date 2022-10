Rino Gaetano tra la musica e la denuncia sociale | storia di un’artista scomparso troppo presto

Leggi su velvetmag

(Di sabato 29 ottobre 2022)moriva il 2 giugno del 1981 a seguito di un tragico incidente. Ma di questo artista, di cui ancora oggi risuonano le melodie orecchiabili e la voce leggera, resta il ricordo attraverso i suoi testi che di leggerezza, in realtà, ne contenevano ben poca.nasce a Crotone il 29 ottobre del 1950, ma per molti il cantautore è un ‘romano doc‘. Alla Capitale, infatti, fu legato in maniera viscerale. E in quel luogo, che lo vide crescere artisticamente e anche perdere la vita tragicamente, il cantautore è, oggi, celebrato come uno dei più grandi artisti italiani., Sanremo 1978 @Credits AnsaLa suaorecchiabile a cui si accompagna una voce che molti descrivevano, persino, come ‘stonata‘ riecheggia anche (e soprattutto) tra le ...