Rinnovo Kane | sospese le trattative con il Tottenham | le ultime

Per Iling - Junior è in arrivo il. Sul campo, invece, la squadra bianconera riparte dal ... Infine, in Inghilterra si parla del caotico finale di Londra: annullato il gol del 2 - 1 ditra ...Il futuro diBeh, ilo meno è una decisione che prima o poi dovrà prendere. I tifosi lo perdonerebbero solo nel caso scegliesse un club dove può vincere". window.eventDFPreadygoogletag.Harry Kane ha interrotto le trattative con il Tottenham per il rinnovo, sarà tutto rimandato a dopo il Mondiale Harry Kane ha interrotto le trattative con ...Il tecnico salentino deve ancora decidere il suo futuro: dovunque andrà l'obiettivo resta un suo vecchio pupillo nerazzurro ...