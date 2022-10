Rijeka | Serse Cosmi furioso in conferenza | “Volevo 11 leoni | mi ritrovo 11 pavoni”

(Di sabato 29 ottobre 2022) “Avete visto le due squadre in campo, una che sa giocare a calcio e l’altra che ha problemi. Spero che ne usciremo, la situazione è difficile e ho già detto nel giorno del mio arrivo qui a settembre che avremmo avuto problemi per un po’, fino a novembre. Questo gruppo di giocatori non può fare di più”. Inizia così unastampa didopo l’ennesima sconfitta ottenuta con il suo, nella quale il tecnico umbro si è lasciato andare a un lungo sfogo: “Se hai le palle, devi segnare almeno un gol negli ultimi 20 minuti. Questa squadra va completamente cambiata a novembre, lo sa anche la dirigenza. La colpa comunque è mia visto che sono l’allenatore”. Poi la stoccata ai suoi giocatori: “undici? Sì, ma c’è chi nasce leone o tigre, e qualcuno, che so io, ...

