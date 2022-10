Ricordate il bambino di Viaggi di nozze? Oggi gioca in Serie A

(Di sabato 29 ottobre 2022)diè uno di quei film cult del cinema italiano. Ma viildella pellicola, quello che appare in braccio a Carlo Verdone?è un campione einA. Ci sono storie incredibili che, a distanza di anni, fanno rimanere stupiti tutti i fan. Una di queste è quella deldi una delle opere cinematografiche più famose e di successo del cinema italiano. I fan del film di sicuro si ricorderanno quando l’attore e regista romano appare sullo schermo con in braccio un neonato. Nessuno poteva immaginare che quel neonato sarebbe diventato un giorno un campione. Molti attori iniziano da piccolissimi, magari con qualche apparizione tra una pellicola ed un’altra, per poi continuare nella strada del ...

Il Fatto Quotidiano

il piccolo quad elettrico per bambini lanciato lo scorso Natale da Tesla Il Tesla ... Un Tesla Cyberquad si è ribaltato mentre a bordo vi erano undi otto anni e una donna di 36. Quest'...La passione per la danza lo colpisce da, tanto da iscriversi all'età di 9 anni alla scuola ... occupandosi della carriera di diversi artisti e artiste, tra cui Geri Halliwell (vii ... Ricordate la partita di Maradona nel fango Il bambino curato grazie a quella raccolta fondi ora è stato… Viaggi di nozze è un film cult. Vi ricordate il bambino della pellicola, quello in braccio a Carlo Verdone Oggi gioca in Serie A.Sono diversi gli ex calciatori del Napoli dell'era di Maradona presenti al match con il Sassuolo in concomitanza con l'evento organizzato ...