Reddito di cittadinanza | in arrivo un bonus di 150 euro | come funziona

Leggi su tvzap

(Di sabato 29 ottobre 2022)di150in– Ildirimarrà sicuramente fino al prossimo dicembre. È verosimile pensare che con la legge di Bilancio 2023 arriveranno delle significative modifiche. Non è da escludere neppure l’ipotesi di una cancellazione della misura. Nel frattempo, però, chi percepisce il Rdc può tirare un sospiro di sollievo e rallegrarsi per un aumento ufficializzato per il mese di novembre. Si parla di un’indennità del valore di 150una tantum. Leggi anche l’articolo —>di, quoziente familiare e pensioni: cosa farà il governo Melonidi ...