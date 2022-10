Reazione a Catena | chi ha vinto stasera | | montepremi e parola vincente di sabato 29 ottobre 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 29 ottobre 2022) Chi ha? E’ questa la domanda tra le più cliccate in questi minuti, considerando che si è da poco conclusa la puntata del programma che ormai da mesi ci tiene compagnia nel preserale di Rai 1. A sfidarsi questa volta ci sono le squadre imbattute del programma! Tornano Le Pizze a Pezzi che dovranno vedersela con le sfidanti Le tre e un quarto. L’appuntamento è stato come sempre a partire dalle 18 e 45 come sempre in compagnia di Marco Liorni.: “Le pizze a Pezzi” VS “Le tre e un quarto” Le regole del gioco sono sempre le stesse e la sfida si preannuncia agguerrita, sempre a ‘colpi di parole’. Solo una delle due squadre, come sempre, tra “Le Pizze a Pezzi ” e “Le tre e un quarto”, arriverà al match finale. Chi ...