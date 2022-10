Raspadori | “Oggi una partita molto speciale per me ma a noi interessa solo una cosa!”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 29 ottobre 2022) Mancano pochi minuti all’inizio dellavalida per la dodicesima giornata di Serie A tra Napoli e Sassuolo. Gli azzurri allenati da mister Luciano Spalletti vogliono dare continuità ai risultati che hanno ottenuto nelle ultime partite, infatti se dovesse arrivare questa vittoria contro gli uomini di Dionisi si porterebbero a quota otto vittorie consecutive in campionato. Intervistato ai microfoni di DAZN l’ex attaccante dei neroverdi Giacomo “Jack”. Di seguito le sue parole rilasciate in diretta: (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) “È un’altra giornataper me perché incontro le persone con cui sono cresciuto. Valori che porterò per sempre con me. Sonofelice di poterli riabbracciare, undici anni sono tanti e ci sono tante tante persone, tanti momenti ...