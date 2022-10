Quotidiani sportivi | le prime pagine | sabato di Serie A | domani Torino-Milan

I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimentidall'Italia e dal Mondo Il foglio web a 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni OPPURE...chiave del 2023 che caratterizzeranno il nostro mercato saranno l'assenza di eventie l'...e magazine confermano l'andamento negativo segnando rispettivamente - 5,8%, - 4,5% - 3,9%. ..."Juric top, non fa il copia e incolla di Gasperini": questo il pensiero di De Canio, che a Tuttosport ha rilasciato un'intervista in esclusiva. E il tecnico gioca in anticipo ...Ciro s’affretta a guarire presto, se non proprio a tornare a breve. Non è ancora detto che rientri prima del previsto, è un tentativo. Ieri è balzato sulla cyclette, ha iniziato a pedalare. In settima ...