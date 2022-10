Quanto è costato costruire l’Allianz Stadium? Il prezzo è da sceicchi

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 29 ottobre 2022) Avere uno stadio di proprietà porta a guadagni importanti, ma all’inizio la spesa perè stata davvero di grande impatto. Per poter diventare una grande società di calcio bisogna avere determinati requisiti, con la voglia di poter realizzare una serie di attività che deve essere alla base, con la Juventus che è stata una delle primissime in Italia con il suo Allianz, una realtà che ancora oggi viene assolutamente invidiata da tutti. AdobeDa troppo tempo a questa parte è assolutamente chiari ed evidente a tutti come ci siano delle mancanze da un punto di vista strutturale e organizzativo da parte del calcio italiano. Il fatto che la maggior parte delle società debbano ancora essere dipendenti da un affitto dello stadio da parte del comune dimostra assolutamente come ci sia poca voglia di guardare al futuro e ...