Propaganda russa | l' invasione dell' Ucraina nei libri di testo ma raccontata come vuole Putin

per insegnare agli studenti la verità ufficiale del Cremlino sull'invasione dell'Ucraina. Così mentre giornali, tv e radio indipendenti sono costretti a chiudere anche nelle scuole si ...Mosca sembra quindi avviarsi verso un tipo di legislazione che limiterà fortemente la... La riforma recente della Costituzione, che riconosce la sola unione fra uomo e donna, e questo ...Il nuovo libro di Claudio Cerasa: “Euro, immigrazione, pandemia, Putin. La falsa moderazione di Fdi e Lega che promettono la libertà mentre fanno di tutto per ...Roma - William Kentridge torna a Roma per due serate di immagini e musica orchestrate con il compositore, regista e artista visivo François Sarhan. Forte del successo di Telegrams from the Nose nei pr ...