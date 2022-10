Pronostici calcio | Torino - Milan | i granata si sbloccano con i rossoneri?

(Di sabato 29 ottobre 2022) Ultimi sforzi prima della pausa per i Mondiali in Qatar. E, per entrambe le squadre, è sicuramente uno degli impegni più provanti da qui alla sosta. Ipoi affronteranno Bologna, ...

La Gazzetta dello Sport

Ultimi sforzi prima della pausa per i Mondiali in Qatar. E Torino - Milan, per entrambe le squadre, è sicuramente uno degli impegni più provanti da qui alla sosta. I granata poi affronteranno Bologna, ...La Lazio continua a vincere anche in Europa: superato 2 - 1 il Mydtjylland all'Olimpico. Domenica torna il campionato e la squadra di Sarri ospita la Salernitana, fischio d'inizio alle 18. Gli uomini ... Pronostici calcio Serie A, 12^ giornata: la schedina di oggi Undicesima giornata che si giocherà Domenica 30 Ottobre con orari di inizio che vanno dalle 14:30 alle 17:30, nel primo pomeriggio scenderanno in campo il Latina che ospiterà il Monterosi, il Taranto ...Pronto, mister Rossi . Dall’altra parte del filo un allenatore che è stato un’icona del calcio salernitano come Delio Rossi e che a tre ...