Probabili formazioni 12^ giornata Serie A | out Vlahovic | Origi insidia Giroud

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tutte ledella 12^diA: Allegri dovrà fare a meno di. L’attaccante serbo non ha recuperato dal recente ko muscolare. Fuori anche Locatelli. Nel Milan possibile chance perLa Juventus, impegnata nella trasferta di Lecce, dovrà fare a meno die Locatelli, oltre ai soliti infortunati. Allegri Questo articolo è comparso nella sua versionenale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Cesena - Juventus Primavera:CESENA (4 - 3 - 3) : Galassi; Pieraccini, Lepri, Elefante, David; Suliani, Lilli, Francesconi; Sette, Spatari, Ferrara. Allenatore: Ceccarelli. ...Ci dovrebbe essere spazio dall'inizio per Umtiti e Di Francesco. I bianconeri lasciano a casa Vlahovic e ...La squadra di Allegri vuole risollevarsi in campionato dopo la pesante eliminazione dalla Champions League: di fronte i giallorossi guidati da Baroni ...Dopo l'eliminazione aritmetica dalla Champions League rimediata martedì per mano del Benfica la Juventus ora deve concentrarsi sul campionato di Seri ...