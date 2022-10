Prin | progetti di ricerca pubblica | finanziamenti fino a 300mila euro

(Di sabato 29 ottobre 2022) È apertoal prossimo 30 novembre il bandodidi Rilevante Interesse Nazionale), con lo scopo di finanziaredi. L’obiettivo del bando è infatti quello di promuovere il sistema della, rafforzando le interazioni tra università ed enti diin linea con gli obiettivi segnati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), favorendo inoltre la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro die innovazione dell’EU. In particolare, il nuovo bando finanzieràbiennali che per complessità e natura richiedono la collaborazione di più professori etori. I...

Unipi

Al termine del convegno è stata inaugurata la mostra deielaborati dagli studenti dell'... Samuele Borri dirigente tecnologo INDIRE, Fernanda De Maio dello Iuav di Venezia, coordinatrice...803147) e duenazionali: ilDYNASTY (Neanderthals dynamic pathway and resilience in central Europe through the chronometric sustainability), e il progetto FARE ricerca in Italia EURHOPE ... Finanziati all'Università di Pisa 37 progetti PRIN 2020