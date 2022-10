L'Eco di Bergamo

Ha aperto nuove strade nello sviluppo dellavisuale e del linguaggio del fumetto, e fu il ... tuttora usata nella comunicazione dela lui intitolato.... quella di Eiichirō Oda, capace addirittura di vincere ilGuinnes per la serie a ... personaggio che si rivela centrale non solo sul piano della, ma soprattutto su quello della ... Premio Narrativa Bergamo: al via le iscrizioni alla giuria popolare Il bando. Dal 2 novembre è possibile iscriversi sul sito del premio. Nuove iniziative in occasione di Bergamo Brescia Capitali della cultura 2023: nel comitato scientifico anche la Libreria Ferrata di ...Dopo l’annuncio dei vincitori, dato dal presidente di giuria del Premio Pavese, Alberto Sinigaglia, in occasione del Pavese Festival, il 13 settembre ...