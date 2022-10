Premier League | solo 0-0 tra Fulham ed Everton

(Di sabato 29 ottobre 2022) Nella quattordicesima giornata di, ilnon è andato oltre lo 0-0 contro l’. Rimpianti tutti per i padroni di casa a Craven Cottage: la squadra di Silva ha calciato 24 volte contro le 9 dell’. Ilè salito a quota 19 punti in classifica. L’resta a quota 14 e non dà continuità dopo il 3-0 al Crystal Palace. SportFace.

... Lega Serie A e FIGC , di rinnovare totalmente uno sport che ha dato tanto in passato, ma che oggi appare in difficoltà, specie se messo a confronto con campionati top europei come laSi è giocata la 14° giornata della, il massimo campionato inglese. Bruttissima caduta esterna del Chelsea, che viene triturato 4 - 1 dal Brighton. 1 - 1 tra Brentford e Wolverhampton, e rimane al momento l'unico pareggio ... Premier League, Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend su Sky Roberto De Zerbi si è tolto una bella soddisfazione battendo per 4-1 il Chelsea, allenato da Potter, proprio il coach sostituito da De Zerbi.(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Giornata favorevole, la 14/a di Premier League per gli allenatori italiani che lavorano in quel campionato. Infatti hanno vinto sia il Tottenham di Antonio Conte (3-2 sul campo ...