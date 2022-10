Preghiera del mattino 29 Ottobre 2022 | “Mi affido alle Tue mani”

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Agenzia Nova

So infatti che questo servirà alla mia salvezza, grazie alla vostrae all'aiuto dello ... L'anima mia ha sete di Dio,Dio vivente. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia ...... il culto della Pachamama non era una stramberia esportata dal latinoamerica in occasione... che mischiano il Padre Nostro con il libro sacro dei Maya e laalla Pachamama e a ' Dio madre ... Iran: violenti scontri a Zahedan dopo la preghiera del venerdì, le forze sicurezza sparano sulla folla Ritorna anche quest’anno nella parrocchia San Massimiliano Kolbe in Lecce, Holyween, l’iniziativa nata alcuni anni fa al fine di riportare l'attenzione sulla vigilia della festa di Ognissanti, invece ...A un certo punto, sul sentiero dell’Everest, ci si accorge di essere entrati in un mondo diverso. E’ una sensazione soggettiva, che qualcuno prova già atterrando sulla pista di Lukla (o ancora prima, ...