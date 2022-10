Ponte Ognissanti | sul litorale romano ' cartolina' quasi estiva

Quella di oggi, sul litorale romano, è più una cartolina da stagione balneare estiva che da "ottobrata romana". Ildisi apre con una temperatura ben superiore ai venti gradi che sta richiamando ad Ostia, Fiumicino e Fregene molta gente. I lungomare sono pieni di auto e visitatori che passeggiano, ...Il fine settimana lungo difa accelerare il turismo. Tra il 28 ottobre ed il primo novembre le strutture ricettive ... altre hanno deciso di uscire, almeno per questo, dai portali ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Non è sicuramente un sabato come tutte gli altri quello di oggi. Infatti, con il ponte di Ognissanti alle porte, la viabilità nel Bresciano vede traffico e code sulle maggiori strade della provincia.