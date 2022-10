Pioli “Avanti così Milan | si vince con la continuità”

(Di sabato 29 ottobre 2022) CARNAGO (ITALPRESS) – “Il nostro obiettivo è arrivare alla sosta per i Mondiali il piùpossibile e con il superamento della fase a gironi di Champions. Abbiamo 5 partite molto importanti in pochi giorni, ma stiamo bene, ci arriviamo bene”.il tecnico del, Stefano, alla vigilia del match di domani in casa del Torino. “E' una partita che presenta tante difficoltà, è molto stimolante affrontare le squadre di Juric, presentano tematiche tattiche sempre differenti, ma veniamo da due partite abbastanza simili contro Verona e Monza – prosegue l'allenatore rossonero in conferenza stampa -. Vogliamo allungare la nostra striscia positiva, i campionati si vincono con la. Il Napoli sta facendo benissimo, ma credo che sarà un campionato equilibrato nelle posizioni di vertice”. ...

