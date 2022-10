Piantedosi blocca le Ong e Meloni pressa la Ue Sprint sul dossier sbarchi

(Di sabato 29 ottobre 2022) Da un lato l'applicazione alla lettera dei decreti Sicurezza perre glidelle Ong, «anche per lanciare un messaggio ai partner» europei. Dall'altro il necessario lavoro in seno alle istituzioni continentali. Senza il cui aiuto la questione migranti resta impossibile da affrontare. È su queste due direttrici che il governointende muoversi per gestire quella che, nell'anno in corso, è tornata a rappresentare un'emergenza. Nei primi dieci mesi del 2022, infatti, gli arrivi sulle coste italiane hanno superato di oltre il 50% quelli del 2021. E quanto sia complicato arginare il fenomeno lo confermano le notizie degli ultimi giorni. «Le buone condizioni meteo ci stanno mettendo in seria difficoltà perché continuano ad arrivare migranti incessantemente. Giovedì ne sono stati trasferiti più di 500 con la nave umanitaria» ...

Leggi anche Salvinile navi delle ong, è caccia ai migranti: "1.300 in pericolo" Il governo ... i migranti non devono restare nei lager in Nord Africa Migranti, prima direttiva diper ...Un atto concordato tra il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini eche in una comunicazione a polizia e capitaneria definisce la condotta delle navi Ong che sono ancora in mare con ...Da un lato l’applicazione alla lettera dei decreti Sicurezza per bloccare gli sbarchi delle Ong, «anche per lanciare un messaggio ai ...Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rivendica il suo primo atto e cioè la direttiva che, di fatto, ha bloccato Ocean Viking e Humanity One, che da 48 ore attendono a poche miglia dalle coste si ...