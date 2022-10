Pianeta Aquilotti | il programma del weekend

Leggi su seriea24

(Di sabato 29 ottobre 2022) Archiviato il pareggio casalingo contro l’Entella, per la formazione di mister Vecchio il prossimo appuntamento li vedrà sfidare la Reggina in trasferta nella settima giornata del campionato Primavera 2. Under 17 che invece ospiterà la Juventus al ‘Ferdeghini’ nell’ottavo turno di campionato, la stessa avversaria che affronteranno anche Under 16, in casa, e Under 15 in trasferta. Di seguito ilcompleto del: Primavera: Reggina – Spezia (7a giornata) Sabato 29 ottobre, ore 11, C.S. Sant’Agata, Reggio Calabria Under 17: Spezia – Juventus (8a giornata) Sabato 29 ottobre, ore 15, C.S. Bruno Ferdeghini, La Spezia Under 16: Juventus – Spezia (5a giornata) Sabato 29 ottobre, ore 15, Juventus Training Center, Vinovo (TO) Under 15: Juventus – Spezia (5a giornata) Sabato 29 ottobre, ore 13, Juventus Training Center, Vinovo (TO) Fonte ...