(Di sabato 29 ottobre 2022) Roma, 29 ott. - (Adnkronos) - Presso la palestra del centro di preparazione olimpica dell'Acqua Acetosa laitaliana distica olimpica, sotto la guida del Direttore Tecnico Sebastiano Corbu e del suo staff in collaborazione con gli ingegneri e i tecnici dell'Istituto di Scienza dello Sport del Coni, ha svolto unper valutare il profilodegli atleti in preparazione dei prossimi campionatiche si svolgeranno a, in Colombia, dal 5 al 16 dicembre. Ileffettuato sulla squadraha aperto un primo monitoraggio che permetterà di approfondire nel medio e lungo periodo la rapidità di reclutamento muscolare durante il gesto isometrico della tirata.

La Svolta

... 160 km/h e da 0 a 100 in 8 secondi, ma la trazione posteriore, il peso complessivo leggero (1.685 kg con la batteria più capiente) e la perfetta distribuzione dei, la rendono una macchina ......discorso Giorgia Meloni è arrivata a Montecitorio intorno alle 11 per sottoporsi al suo primo... Tra i tantiche oggi sento gravare sulle mie spalle oggi c'è quello di essere la prima donna ... Ultimo'ora: Pesi: test neuromuscolare per la nazionale azzurra in vista dei Mondiali di Bogotà