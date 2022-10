Perché La Repubblica oggi è in sciopero | il motivo

Leggi su tpi

(Di sabato 29 ottobre 2022), 29 ottobre 2022, Laè in: il giornale non è in edicola e il sito non è aggiornato? “L’assemblea delle giornaliste e dei giornalisti di– si legge sul loro sito che non sarà aggiornato fino alle 19 di– è incredula e indignata per le dichiarazioni del direttore Maurizio Molinari che costituiscono una grave offesa all’intero corpo redazionale, di cui vengono sminuiti l’impegno e la professionalità. Un sommario Piano di riorganizzazione editoriale viene raccontato in un’intervista a una rivista di settore senza che sia mai stato presentato, nei suoi dettagli e nelle sue implicazioni, prima al cdr e poi alla redazione, come invece le corrette procedure sindacali imporrebbero. La richiesta al direttore di esporre in assemblea il suo Piano ...