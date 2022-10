Pensioni e reddito di cittadinanza | ecco perché non vanno messi insieme

Leggi su italiasera

(Di sabato 29 ottobre 2022) (Adnkronos) – E’ l’eterno paradosso che metteprevidenza e assistenza. Oggi sono le parole di Matteo Salvini a legare due misure che non devono stare sullo stesso piano. Lee ildinon sono né paragonabili né utilizzabili per uno scambio di poste in bilancio. La semplificazione, ‘togliamo una parte deldiper consentire di andare in pensione prima’, oltre che sul piano politico è discutibile sul piano tecnico. Se il tema è reperire le risorse, sarebbe più corretto farlo attingendo altrove, anche ammettendo che la priorità in questo momento sia quella proposta dalla Lega, riavvicinarsi in qualche modo alla misura di bandiera, ‘quota 100’, che le esigenze di tenuta del sistema hanno diluito in quota 102 e che dal 1 gennaio ...