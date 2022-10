Pensioni | bonus per chi rinvia l’uscita dopo i 63 anni Conferma per Opzione Donna e l' Ape Sociale

(Di sabato 29 ottobre 2022) In tema di, il governo Meloni sta valutando di introdurre un meccanismo che "aiuti" a trattenere in attività chi ha più di 63attraverso l'incentivo di sgravi contributivi. Segui su affaritaliani.it

ilmessaggero.it

... ma potrebbero essere rafforzate anche altre misure come ilda 150 euro da riproporre oppure ... il ridimensionamento del cuneo fiscale, il Superbonus 110%, la riforma delle. leggi anche ..., Inps: quasi 600 mila liquidate da gennaio a settembre Reddito di cittadinanza, la revisione In manovra entrerebbe, come previsto, anche la revisione del reddito di cittadinanza . Obiettivo ... Pensioni, bonus e incentivi a chi resta al lavoro dopo i 63 anni. Il reddito di cittadinanza cambierà così Novità sul tema pensioni. Saranno più alte quelle del mese di novembre con l’accredito del bonus una tantum da 150 euro. Soltanto per chi ha un reddito superiore ai 35mila euro. E’ scattata, infatti, ...Dopo il grande successo del Bonus 150 euro di luglio, il governo rilancia il bonus anche per novembre 2022, per la cifra di 200 euro una tantum, dedicata a un ampio bacino di cittadini.