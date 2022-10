Pensioni | bonus per chi resta al lavoro dopo i 63 anni Reddito di cittadinanza verso la stretta

Corriere della Sera

Tornando alle, ' altri 5 miliardi circa verrebbero utilizzati sia per prorogare le misure di flessibilità in uscita sulle, in scadenza il 31 dicembre - quota 102, Opzione donna e ...Il ministro Urso: rivedremo l'imposta sugli extra - profitti per frenare le bollette. La premier resta prudente sullee studia ilunico per ... Pensioni, bonus per chi rinvia l’uscita dopo i 63 anni: il 75% della manovra per le bollette Per alcune categorie di lavoratori mancano solo pochi giorni per poter fare richiesta del bonus 200 euro, l’indennità una tantum ...Pensione di novembre più alta, ma non per tutti: chi non riceverà aumento e Bonus 150 euro Ne parliamo in questo approfondimento.